Scontro tra auto, muore Ignazio Caredda, carabiniere

Trapani – Incidente mortale poco dopo la mezzanotte all’incrocio tra via Francesco Manzo e via Capitano Bruno, nella zona di via Virgilio, a Trapani. Nello scontro tra due auto ha perso la vita un carabiniere di 59 anni, Ignazio Caredda, che stava rincasando dopo avere finito il turno di lavoro. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Trasportato in codice rosso nell’ospedale Sant’Antonio Abate, è stato ricoverato in Rianimazione, ma è morto dopo poche ore.

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