Scontro tra autocarro e moto in contrada Piano ceci a Modica: feriti due coniugi

Modica – Un incidente stradale si è verificato stamattina sulla ex SS 115, in Contrada Piano Ceci, tra un autocarro e una moto. L’impatto ha causato il ferimento di due coniugi che viaggiavano a bordo della motocicletta.

L’incidente è avvenuto quando un autocarro si è immesso sulla ex statale effettuando una svolta non consentita dalla segnaletica. Nello stesso istante, sopraggiungeva una moto che, a sua volta, stava eseguendo un sorpasso nonostante la presenza di una striscia longitudinale continua. L’impatto, reso inevitabile dalle manovre contemporanee e non conformi al codice della strada, è stato violento.

I due coniugi a bordo della moto sono stati prontamente soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso di Modica. Per loro, la prognosi è rispettivamente di 30 e 20 giorni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre al personale sanitario, anche gli agenti della Polizia Locale, che per la gestione della viabilità hanno richiesto il supporto di una pattuglia di militari dell’esercito. Il traffico ha subito forti rallentamenti.

La dinamica esatta del sinistro è ancora in fase di chiarimento da parte delle autorità competenti. Tuttavia, data la natura delle infrazioni ipotizzate a carico di entrambi i mezzi, il Codice della Strada prevede che ai due conducenti possa essere ritirata la patente.

