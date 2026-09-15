Scontro tra caproni: la scena surreale in Sicilia

Porto Empedocle, Agrigento – Due caproni si sono affrontati a pochi metri dalla statale 115, nella zona della Ciuccafa, a Porto Empedocle. A fare da sfondo le auto che sfrecciano sullo scorrimento veloce. La scena è stata ripresa e in poco tempo è diventata virale sui social. Ma dietro le immagini c’è una situazione che, secondo i residenti, si ripete da anni: una decina di capre vivrebbe infatti libera nella zona, tra la statale e le case.

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