Condividi "Scontro tra due furgoni, le vittime sono Maria Luisa Camuto, 45 anni, di Catania, e Onofrio “Peppe” Salerno, 44 anni, palermitano" sui social

Enna – Sono Maria Luisa Camuto, 45 anni, di Catania, e Onofrio Salerno, 44 anni, palermitano, conosciuto da tutti come Peppe le due vittime dello scontro tra due furgoni nell’ennese. L’uomo, ex dipendente del call center Almaviva, aveva da tempo intrapreso una nuova attività lavorativa che lo teneva costantemente in viaggio tra le province siciliane.

La tragedia sulla Strada provinciale 4, nel tratto che collega Valguarnera a Piazza Armerina, dove un violento scontro frontale tra due furgoni ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di altre tre, trasportate d’urgenza in codice rosso all’ospedale Umberto I di Enna.

A bordo di uno dei due furgoni viaggiavano tre commercianti ambulanti, appena rientrati da Piazza Armerina dopo aver allestito il proprio banco al mercato settimanale. L’altro veicolo, proveniente dal territorio catanese, era invece diretto a Valguarnera per una consegna di mobili.

Sulla dinamica esatta dell’impatto indagano ora Carabinieri e Polizia municipale di Piazza Armerina, che hanno effettuato congiuntamente i rilievi. Tra le ipotesi al vaglio, quella più probabile riguarda lo sconfinamento di uno dei furgoni nella corsia opposta, forse a causa di un attimo di distrazione o di un malore che non ha permesso al conducente di correggere in tempo la traiettoria. La Procura della Repubblica di Enna ha già aperto un’inchiesta per omicidio stradale, per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

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