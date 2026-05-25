Scontro tra due moto a Catania: morti due ventenni

Catania – Era da poco passata mezzanotte quando nell’intersezione tra via Umberto e via Musumeci due motociclisti si sono scontrati in modo molto violento. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118: i soccorritori hanno tentato di rianimare i due uomini ma è stato tutto inutili. I due giovani, il catanese (V. C. le iniziali) di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka (H.L.P. le iniziali), sono infatti morti.

La pm di turno ha disposto la restituzione delle salme ai familiari. I rilievi sul sinistro sono stati eseguiti dalla polizia municipale.

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