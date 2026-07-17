Scontro tra due moto a Catania: muore Santo Riera

Aveva 68 anni ed era di Augusta

Catania – Un incidente nei pressi di Catania, ieri, è costato la vita a un 68enne di Augusta. Lo scontro tra due moto, all’altezza dello svincolo per Ikea, nelle traverse interne, è stato fatale per Salvo Riera, cittadino augustano molto conosciuto in città.

Sul posto è giunto tempestivamente il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Il conducente dell’altro mezzo a due ruote, invece, ha riportato alcune ferite ed è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto la dinamica dell’impatto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per stabilire anche le eventuali responsabilità. La salma della vittima è stata posta sotto sequestro, in attesa di comprendere se sarà svolta o meno l’autopsia.

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