Scontro tra Jeep e autocarro sulla SS 122: un morto e un ferito grave

Canicattì, Agrigento – Un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio di un incidente stradale avvenuto, questa sera, lungo la strada statale 122, in contrada Madonna dell’Aiuto, in territorio di Canicattì, nei pressi di un distributore di carburanti.

A scontrarsi un autocarro che trasportava alcuni cavalli e una Jeep. Per uno degli occupanti non c’è stato nulla da fare. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia stradale e del Commissariato di Canicattì. Dai primi accertamenti la dinamica non è chiara. Dalle prime notizie filtrate, la persona deceduta sarebbe di Mussomeli, mentre quella rimasta gravemente ferita di Sommatino.

© Riproduzione riservata