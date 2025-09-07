Scontro tra moto sulla Buccheri–Palazzolo Acreide, due morti e un ferito grave

Palazzolo Acreide, Siracusa – Un incredibile scontro frontale.

Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo la strada che collega Cassaro a Palazzolo Acreide. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, due motocicli si sono scontrati frontalmente, causando un impatto violentissimo.

Nell’urto tutti gli occupanti dei mezzi sono stati sbalzati a terra riportando ferite gravissime. Nonostante i soccorsi immediati, per due di loro non c’è stato nulla da fare, mentre per una terza persona, gravemente ferita è stato predisposto il trasferimento d’urgenza in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.

Il sindaco di Buscemi: “quella strada non sia più una pista di morte”

Il sindaco del Comune di Buscemi, Michele Carbè esprime profondo cordoglio e indignazione per l’ennesimo incidente mortale verificatosi lungo la Strada Statale 124, che ancora una volta ha visto coinvolti dei motociclisti. Da troppi anni, in particolare durante il fine settimana – come spiega il primo cittadino di Buscemi – quel tratto di strada, che attraversa il territorio comunale, si è trasformato in un vero e proprio circuito per motociclisti, diventando teatro di condotte di guida spericolate che mettono in serio pericolo non solo la vita degli stessi motociclisti, ma anche quella degli abitanti, delle famiglie e di tutti coloro che percorrono quotidianamente la statale.

“Non è più tollerabile che la SS 124 all’interno del territorio del Comune di Buscemi continui a essere una pista di velocità e un luogo di tragedie – dice Carbè -. È necessario un intervento immediato, concreto e risolutivo. Chiedo con forza e ancora una volta la collaborazione e l’aiuto di tutti gli enti preposti: Prefettura, Forze dell’Ordine, ANAS e Regione Siciliana; affinché si ponga fine a questo problema che da decenni mina la sicurezza dei nostri cittadini. La comunità di Buscemi non può più assistere impotente a queste morti annunciate.”

