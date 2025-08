Scontro tra pullman e ambulift all’aeroporto Falcone Borsellino: alcuni passeggeri contusi

Palermo – Incidente nella zona dell’imbarco nello scalo Falcone Borsellino, a Palermo tra un pullman che trasportava i passeggeri all’aereo e un ambulift, il mezzo con a bordo dieci disabili in transito nello scalo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, i medici in servizio nell’aeroporto. Qualche passeggero è rimasto contuso, ma non si registrano feriti gravi.

I sindacati a luglio avevano denunciato il pesante carico di lavoro dei dipendenti della azienda Gh.

