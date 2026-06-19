Scontro tra scooter: muore 15enne, gravi due ragazzi

Siracusa -Un quindicenne è morto in un incidente stradale avvenuto dopo le 2 in viale Epipoli, nella zona nord di Siracusa, vicino a una rotatoria. Secondo una prima ricostruzione sembra sia avvenuto uno scontro frontale tra due scooter. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito in ospedale dove è deceduto per le gravi lesioni riportate.

Un altro giovane, di 18 anni, è ricoverato in coma farmacologico nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo ragazzo, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.

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