Scontro tra Tir e auto a Modica, 8 feriti, strada chiusa

Modica – Un grave incidente si è verificato oggi a Modica, sul cavalcavia che collega la città a Marina di Modica e Pozzallo. Un Tir si è scontrato frontalmente con un’auto, in un impatto che ha coinvolto complessivamente altre due vetture.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, la polizia locale e due ambulanze. Otto persone sono state soccorse, tra cui una donna in gravidanza. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano gravi.

© Riproduzione riservata