Trapani – Una persona è morta in un incidente stradale che ha coinvolto due autocarri sulla A29 Dir Alcamo-Trapani, a Calatafimi-Segesta, in corrispondenza del km 10,250. La corsia di marcia del sinistro, quella in direzione Trapani, è al momento chiusa e si transita sulla corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenute quadre dell’Anas e delle forze dell’ordine.

