Condividi "Scontro tra un camion e un’automedica sulla Palermo-Agrigento: tre morti, due sanitari e una paziente in dialisi" sui social

Misilmeri, Palermo – Tre persone hanno perso la vita nel grave incidente stradale sulla Palermo-Agrigento. A bordo dell’auto medica coinvolta nello scontro con un camion viaggiavano una paziente in dialisi, Giovanna Oddo, e due operatori sanitari, Gaspare Lo Giudice e Giuseppe Badalamenti. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso.

I due sanitari erano dipendenti dell’associazione Madonie Soccorso Onlus, con sede a Campofelice di Roccella e una base operativa anche a Palermo, in via Santa Maria di Gesù. Erano partiti da Villafrati per accompagnare l’anziana paziente a Palermo per una seduta di dialisi.

L’impatto è avvenuto con un autocarro della società Acqua Fonte di Altavilla, diretto ad Agrigento. L’autista del camion, originario di Altavilla Milicia, è stato soccorso in stato di choc.

© Riproduzione riservata