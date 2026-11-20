Sono lavoratori che andavano al lavoro in un’azienda agricola della zona.
di Redazione
Santa Croce Camerina – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, venerdì 20 novembre, lungo la strada provinciale 20, nel tratto che collega Comiso a Santa Croce Camerina. Intorno alle 12, al chilometro 5,800, si sono scontrati un tir che trasportava prodotti ortofrutticoli e un Nissan cabinato sul quale viaggiavano alcuni operai agricoli.
Il mezzo pesante appartiene alla ditta Fahrenheit, con sede a Malta, mentre il veicolo commerciale trasportava lavoratori diretti verso un’azienda agricola della zona.
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