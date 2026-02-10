Scontro tra una Fiat Idea e un autocarro Iveco, una donna ferita elisoccorsa a Vittoria

Vittoria – Scontro stamattina in contrada Salmè, sulla Vittoria-Pedalino, intorno alle 10:30, tra un autocarro Iveco e una Fiat Idea.

È stato necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dall’autovettura; i sanitari del 118 hanno richiesto l’intervento di un elicottero del 118 per il trasferimento di una donna 73enne ferita all’ospedale Cannizzaro di Catania. Altri tre feriti sono stati trasportati all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Sul posto la Polizia Municipale di Vittoria per ricostruire la dinamica del sinistro. Come da prassi in caso di codice rosso, i veicoli sono stati posti sotto sequestro giudiziario.

