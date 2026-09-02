Cronaca
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02/09/2026 18:40

Scontro tra una moto e un camion a Sciacca, una vittima

Indaga la Polstrada.

di Redazione

Sciacca, Agrigento – Un uomo è morto a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 115, alle porte di Sciacca. La vittima era alla guida della sua moto quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si è scontrata contro un camion.

Inutili i soccorsi, è morto sul colpo. Il traffico da e per Agrigento sta subendo dei rallentamenti, e la viabilità alternativa predisposta dalla polizia locale prevede il transito nel centro di Sciacca.

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