Cronaca
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10/05/2026 16:06

Scontro tra una moto e un’auto a Ribera, muore il ristoratore Domenico Smeriglia

Aveva 48 anni.

di Redazione

Ribera, Agrigento – Un motociclista quarantottenne, Domenico Smeraglia,  48 anni, di Ribera, è morto in un incidente stradale nel quartiere balneare di Seccagrande. L’impatto fra la moto di grossa cilindrata e un’Audi si è verificato sul lungomare.

I sanitari dell’elisoccorso del 118 di Caltanissetta non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, è sconvolto per l’accaduto: «Una tragedia, è stata una tragedia». Delle ricostruzioni si stanno occupando i carabinieri.

Smeraglia era il titolare della pizzeria Il Melograno, era appassionato di moto ed era molto conosciuto a Ribera.

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