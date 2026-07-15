Scontro tra una moto e uno scooter, morto Martin Pluchino

Aveva 16 anni, era di Floridia e voleva diventare meccanico

Floridia, Siracusa – Un ragazzo di 16 anni è morto stanotte in un incidente stradale nel Siracusano: lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con una moto lungo la strada che collega Floridia e Solarino. I primi soccorritori arrivati sul posto non sono riusciti a salvarlo. I due giovani a bordo della moto sono rimasti feriti e portati in ospedale. La vittima si chiamava Martin Pluchino e frequentava un istituto professionale a Floridia, il centro di formazione Ars.

“Con profondo dolore la comunità educativa di Ars saluta Martin Pluchino, studente della classe prima del percorso per operatore della riparazione dei veicoli a motore della sede di Floridia”, si legge sul profilo Fb dell’istituto, in cui si aggiunge: “Martin aveva scelto questa strada perché desiderava conoscere sempre più da vicino il mondo dei motori e diventare, un giorno, un esperto”, e “la scomparsa di un giovane studente rappresenta un dolore che coinvolge profondamente tutti coloro che hanno condiviso con lui una parte del percorso”. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

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