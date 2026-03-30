Scontro tra uno scuolabus e un’auto: feriti dieci bambini delle elementari, grave un 20enne

Nessuno dei bambini sarebbe in condizioni serie, mentre sarebbe grave il conducente dell'auto.

Pavia – Schianto frontale, questa mattina verso le otto e mezza, tra uno scuolabus e un’auto sulla strada provinciale 22 tra Trivolzio e Trovo a una quindicina di chilometri da Pavia. Una decina di bambini della scuole elementari di Trovo sono rimasti feriti ma nessuno dovrebbe essere in gravi condizioni. In condizioni serie il conducente dell’auto, un ventenne al volante di una Dacia.

Lo schianto è avvenuto in un tratto rettilineo di strada probabilmente a causa di un colpo di sonno del conducente della Dacia. Lo scuolabus era diretto verso Trovo per portare i bambini a scuola. Ferito anche il guidatore del pullmino. Complessivamente il personale del 118 ha soccorso quindici persone. Sul posto polizia stradale di Pavia e carabinieri per chiarire le responsabilità.

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