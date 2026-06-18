Scontro treno-furgone: grave una 63enne

Caltanissetta – Un treno regionale partito da Caltanissetta e diretto a Catania si è scontrato nel pomeriggio con un furgone che trasportava un serbatoio d’acqua vicino alla stazione ferroviaria di Imera. Secondo una prima ricostruzione, il furgone avrebbe superato il passaggio a livello mentre era in arrivo il treno.

Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bambino di tre mesi. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita una donna di 63 anni, soccorsa dal 118 e trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con un politrauma. Gli altri passeggeri hanno riportato lievi ferite: sono stati fatti scendere dal treno e sono stati medicati sul posto.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia ferroviaria, carabinieri, personale del 118 e tecnici delle Ferrovie. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.