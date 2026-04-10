Scontro violento tra auto, morti Giuseppe Criscì e Domenico Gerbino

Avevano 54 e 25 anni.

Messina – Due persone sono morte e due sono rimaste ferite nello scontro tra due auto avvenuto ieri sera ad Acquedolci, sulla statale 113. Nell’incidente hanno perso la vita Giuseppe Criscì, di 54 anni, e Domenico Gerbino, di 25. E’ rimasta ferita la figlia ventenne del 54enne e la fidanzata del 25enne che è stata trasporta d’urgenza all’ospedale di Sant’Agata Militello.

Tutti e tre viaggiavano a bordo di una Golf condotta da Gerbino, che si è scontrata con un’altra Volkswagen il cui guidatore ha riportato traumi e contusioni non gravi. Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati i carabinieri di Acquedolci e i vigili del fuoco di Sant’Agata Militello.

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