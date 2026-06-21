Condividi "Scooter maggiorati e smarmittati, monopattini elettrici: arriva la stretta della Polizia a Modica" sui social

Modica – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Polizia di Stato a Modica, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale e al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, con il supporto della Sezione Polizia Stradale di Ragusa, hanno effettuato mirati controlli nelle principali arterie cittadine, sia nel centro storico di Modica Bassa che nella zona di Modica Alta.

Nel corso dei servizi, particolare attenzione è stata rivolta ai veicoli a due ruote e ai monopattini elettrici, anche alla luce delle recenti disposizioni normative che prevedono, tra l’altro, l’obbligo del casco omologato e del contrassegno identificativo.

L’attività ha consentito di controllare complessivamente 30 motoveicoli, 25 monopattini elettrici e di identificare 80 persone, di cui 20 cittadini stranieri.

Sono state contestate 20 violazioni al Codice della Strada, riguardanti principalmente l’alterazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli, il mancato utilizzo del casco protettivo, la circolazione con revisione scaduta e l’assenza del contrassegno identificativo previsto per i monopattini elettrici.

In tre casi, oltre alla contestazione delle violazioni amministrative, è stato disposto il sequestro del veicolo con il contestuale ritiro dei documenti di circolazione.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane nell’ambito delle attività di prevenzione e vigilanza finalizzate ad accrescere la sicurezza della circolazione stradale e a promuovere il rispetto delle norme da parte di tutti gli utenti della strada.

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