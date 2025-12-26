Scoperta una fabbrica di abbigliamento griffato, ma era tutto falso

Catania – I militari hanno sottoposto a controllo in via San Gaetano alla Grotta due cittadini di origine straniera, rispettivamente di 46 e 50 anni, entrambi residenti a Catania, trovandoli in possesso di 35 giubbotti con loghi contraffatti, riconducibili a noti brand di lusso del settore dell’abbigliamento.

L’operazione è proseguita con una perquisizione in casa dei due, dove sono stati trovati ben 137 capi di abbigliamento di vario tipo ancora privi di marchi, numerosi loghi riconducibili a prestigiose griffe della moda e materiale per la cucitura, destinato alla successiva applicazione dei marchi e alla commercializzazione dei prodotti falsi.

I due uomini sono stati denunciati per detenzione e commercializzazione di merce contraffatta. Il vestiario sequestrato, d’intesa con l’autorità Giudiziaria, è stato interamente devoluto a istituti caritatevoli di Catania, trasformando l’esito dell’operazione in un concreto gesto di

solidarietà.

