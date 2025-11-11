Scoppia un incendio al Teatro Le Ciminiere di Catania. VIDEO

Catania – Un incendio a divampato all’interno del centro fieristico e culturale Le Ciminiere in viale Africa a Catania. Le fiamme si sono sviluppate precisamente all’interno del teatro da 1200 posti presente nei pressi dell’affaccio verso la linea ferroviaria e verso il mare. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo etneo sono giunte sul posto per portare avanti le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del luogo. Ancora in fase di accertamento la causa del rogo. Sul posto è arrivato anche il sindaco Enrico Trantino. Molti cittadini in auto si fermano per osservare lo scenario pauroso. Le fiamme sono visibili anche a lunga distanza.

L’incendio

È davvero impressionante il fuoco che si vede dalla cupola del teatro delle Ciminiere di Catania, dove intorno alle 17 di oggi è divampato un incendio che, dopo un primo momento in cui sembrava essersi ridotto d’intensità, adesso è imponente e visibile anche a grande distanza.

I vigili del fuoco, che stanno operando all’interno dell’auditorium, non si pronunciano sulle cause. Il comandante provinciale, l’ingegnere Felice Iracà, vuole aspettare che prima le fiamme si spengano, nella speranza che questo avvenga al più presto perché, se il rogo continua così il tetto del teatro potrebbe anche collassare.

Una volta spento l’incendio, facendo una ricognizione interna si potrà capire esattamente quello che è successo in un’area del complesso fieristico dove ci sono dei lavori in corso: un cantiere per rifare proprio il tetto, che aveva bisogno di una nuova copertura impermeabilizzante. L’unica cosa che pare essere abbastanza certa in questo momento è che le fiamme siano partite oggi pomeriggio, quando il cantiere era ancora aperto e gli operai al lavoro. Nessuno è rimasto ustionato o intossicato, hanno fatto sapere. Il teatro, come dicevano i pompieri, è pieno di legno e dunque, facile a prendere fuoco e a generare roghi di questa portata.

