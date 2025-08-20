Scorta americana in Ortigia per un turista Vip. Era l’ambasciatore americano, con origini siciliane

Non è un diplomatico di carriera e neanche un accademico esperto di geopolitica, ma un imprenditore miliardario

Siracusa – Ci sono volute 48 ore per dare risposta alla domanda di tanti siracusani che, due sera fa, alla Marina,si sono ritrovati davanti van con lampeggianti rossi e blu da film americano ed una scorta italiana. Tante ipotesi, alcune fantasiose come quella dell’arrivo di Cristiano Ronaldo. A scendere dal suo yacht, con tanto di elicottero, per andare a cenare in Ortigia con quell’inevitabile codazzo di security era, in verita, l’ambasciatore statunitense in Italia, Tilman Joseph Fertitta.

Non è un diplomatico di carriera e neanche un accademico esperto di geopolitica, ma un imprenditore miliardario, proprietario di casinò, ristoranti e di una squadra NBA (Houston Rockets), designato dall’amministrazione Trump per la sede italiana.

Nato a Galveston, in Texas, nel 1957, Fertitta vanta origini siciliane.

© Riproduzione riservata