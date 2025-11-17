Scosse sismiche, una crepa nella strada davanti scuola, paura a Tremestieri Etneo

Strada spaccata e terremoti, niente scuola a Tremestieri

Tremestieri Etneo – Una lunga crepa nell’asfalto, proprio davanti alla scuola. C’è preoccupazione a Tremestieri Etneo per la spaccatura che si è formata a pochi metri dal circolo didattico Teresa di Calcutta, in via Guglielmino. L’ansia dei genitori degli studenti è collegata anche alle scosse di terremoto avvertite nelle scorse ore proprio in questa zona del Catanese. Stamattina c’è stato un sopralluogo dei vigili del fuoco, nel pomeriggio è arrivata l’odinanza comunale che stabilisce per martedì la chiusura di tutte le scuole del paese.

