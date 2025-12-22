Screening oncologici: il motorhome “Salute a Bordo” a Modica. Ultimo giorno il 23 dicembre

Un servizio apprezzato dall’utenza che ha avuto modo di apprezzarne il pieno funzionamento del progetto coordinato dalla dottoressa Angela D’Arrigo, dirigente della direzione sanitaria aziendale.

A bordo del mezzo è possibile effettuare: mammografia, fondamentale per la prevenzione del tumore alla mammella; ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto, per la prevenzione del tumore del colon-retto; supporto informativo e registrazione per lo screening del collo dell’utero.

Il motorhome si trova a Modica, nel Piazzale Beniamino Scucces (ex tribunale, di fronte all’Ospedale Maggiore), con orari di apertura dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Chi non ha ancora effettuato gli screening ha dunque ancora due giorni, il 22 e 23 dicembre, per cogliere questa opportunità semplice, gratuita e immediata.

Gli screening oncologici negli ultimi anni hanno registrato un preoccupante calo di adesioni, con numeri che confermano la tendenza nazionale: sempre meno persone si sottopongono ai controlli periodici, ritardando diagnosi che, se intercettate precocemente, aumenterebbero in modo decisivo le possibilità di cura.

Il calo degli screening – in particolare per mammella, colon-retto e collo dell’utero – ha generato ritardi diagnostici che possono incidere significativamente sulla prognosi. Per questo il motorhome rappresenta uno strumento prezioso per avvicinare i cittadini e agevolare i controlli.