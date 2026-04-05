Scontro tra due auto a un chilometro dallo svincolo autostradale di Ispica

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone e un’autovettura.

Ispica – Intorno alle 22 di sabato si è verificato un grave incidente sull’autostrada A18, tratto Modica–Siracusa, poco prima dello svincolo di Ispica in direzione nord. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone e un’autovettura; per la violenza dell’urto, uno dei due veicoli si è ribaltato sulla carreggiata.

Il personale del 118 è intervenuto con prontezza, prestando le prime cure agli occupanti dei mezzi, tutti feriti nello schianto. Sul posto operano gli agenti della Polizia Stradale di Noto, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica.

© Riproduzione riservata