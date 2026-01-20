Scuole chiuse il 21 gennaio nel ragusano, tranne a Ragusa (si entra un’ora dopo) e a Scicli, dove saranno aperte

Scuole chiuse in molti altri comuni della provincia. A Modica scuole chiuse
di Redazione
Ragusa – A Ragusa le scuole aprono alle 9 con un’ora di ritardo, per permettere i sopralluoghi dei tecnici della protezione civile. Mercoledì 21 gennaio scuole aperte a Scicli dove i sopralluoghi iniziano alle 7 del mattino.
Scuole chiuse in molti altri comuni della provincia. A Modica le scuole saranno chiuse. A Pozzallo scuole chiuse, di ogni ordine e grado.
Notizia in aggiornamento.
