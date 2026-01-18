Scuole chiuse per il maltempo in buona parte dei comuni siciliani per allerta maltempo lunedì 19 e martedì 20 gennaio

Ragusa – Scuole chiuse domani a Catania, Messina, Siracusa e Ragusa. C’è apprensione nella Sicilia orientale per l’arrivo dell’ondata di maltempo, con allerta rossa tra la provincia messinese e quella etnea: la zona più colpita dovrebbe essere quella di Taormina e Giardini Naxos, dove il Comune ha disposto per domani la chiusura di scuole e uffici pubblici.

I proprietari degli stabilimenti balneari hanno fatto entrare in azione le ruspe per proteggere i lidi con enormi “dighe” di sabbia. Altri sindaci della provincia messinese stanno adottando analogo provvedimento, come a Monforte San Giorgio, Venetico e Lipari, dove la chiusura è stata estesa a martedì. Stop alle lezioni per due giorni pure ad Agrigento.

La Regione ha attivato tutte le strutture sul territorio in previsione dei fenomeni più intensi. Un avviso di preallerta è stato diramato ieri dalla protezione civile regionale alle prefetture e a tutti gli enti coinvolti invitando in particolare i sindacI ad attuare le misure previste dai piani comunali.

Il dipartimento ha inoltre sospeso congedi e permessi per il personale e ha attivato le organizzazioni di volontariato per supportare i presidi territoriali per le attività di assistenza alla popolazione.

© Riproduzione riservata