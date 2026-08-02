Cultura
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02/08/2026 09:21

Se io fossi un angelo. Quella piazza dipinta da Giorgio de Chirico che ricorda una piazza di Scicli

Pare aver dipinto Pietro di Lorenzo Busacca, col suo testamento in mano, guardare sospeso un futuro fiducioso.

di Giuseppe Savà

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Scicli – “Quindi lei vola…”

“Sì, tutte le notti”.

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“E come fa a volare?”

“Ruoto le braccia in avanti e prendo il volo, arrivo al massimo al secondo piano dei palazzi, poi atterro, a volte mi sbuccio le ginocchia”.

 

C’è un segreto che hanno solo i poeti. Quello di saper attingere, grazie alla poesia, alla profezia.

Giorgio de Chirico durante i suoi 90 anni di vita non è mai stato a Scicli e non ha mai visto, che noi si sappia, piazza Busacca.

Eppure, in questa opera esposta al MACc, Museo d’arte contemporanea del Carmine di piazza Busacca a Scicli, pare aver dipinto Pietro di Lorenzo Busacca, col suo testamento in mano, guardare sospeso un futuro fiducioso.

 

La foto col drone è stata realizzata da Andrea Giuseppe Errera che ringrazio.

 

 

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