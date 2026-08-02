Condividi "Se io fossi un angelo. Quella piazza dipinta da Giorgio de Chirico che ricorda una piazza di Scicli" sui social

Scicli – “Quindi lei vola…”

“Sì, tutte le notti”.

“E come fa a volare?”

“Ruoto le braccia in avanti e prendo il volo, arrivo al massimo al secondo piano dei palazzi, poi atterro, a volte mi sbuccio le ginocchia”.

C’è un segreto che hanno solo i poeti. Quello di saper attingere, grazie alla poesia, alla profezia.

Giorgio de Chirico durante i suoi 90 anni di vita non è mai stato a Scicli e non ha mai visto, che noi si sappia, piazza Busacca.

Eppure, in questa opera esposta al MACc, Museo d’arte contemporanea del Carmine di piazza Busacca a Scicli, pare aver dipinto Pietro di Lorenzo Busacca, col suo testamento in mano, guardare sospeso un futuro fiducioso.

La foto col drone è stata realizzata da Andrea Giuseppe Errera che ringrazio.

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