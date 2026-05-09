Sebastiano Gesù: Passione Cinema. Il ricordo dell’intellettuale siciliano

Santa Venerina, Catania -Il Comune di Santa Venerina e il Festival internazionale del Cinema di Frontiera presentano Sebastiano Gesù: Passione Cinema. Un omaggio all’indimenticato storico, critico, saggista, docente, maestro, amico. Nel corso dell’incontro, in programma sabato 30 maggio 2026, alle 18.30, al Cineteatro Eliseo di Santa Venerina (Catania), sarà proiettato Passione Cinema, un film di montaggio composto da preziosi frammenti del cinema muto, della durata di 60 minuti, curato da Nello Correale, con la collaborazione di Alfio Vecchio in fase di postproduzione. La visione sarà accompagnata da una partitura originale musicata dal vivo dall’Ensemble Darshan diretto da Ketty Teriaca.

Sebastiano Gesù ha rappresentato, per più di un trentennio, un autentico punto di riferimento per i cineasti siciliani e per tutti quei registi che hanno scelto l’isola come oggetto del loro racconto cinematografico. Ha insegnato Storia e critica del cinema alla Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Catania e al Centro sperimentale di cinematografia, sezione documentari di Palermo. Ha diretto numerose rassegne e cineforum. Fin dalla nascita del Festival internazionale del Cinema di Frontiera è stato lo storico e insostituibile vicedirettore.

È stato autore di numerosi saggi e più di 30 pubblicazioni. La sua bibliografia rappresenta un modello essenziale per la storiografia del settore. Tra le sue opere più significative si ricordano i testi che esplorano la forza evocativa del territorio siciliano: Pietro Germi e la Sicilia (1987), analisi fondamentale sul rapporto tra il regista ligure e l’isola; Salvatore Giuliano (1987), un’attenta disamina del capolavoro di Francesco Rosi; L’arte del silenzio: le origini del cinema in Sicilia (2018), la prima riflessione organica sulla nascita della cinematografia siciliana; Pier Paolo Pasolini e l’Etna (2016), un viaggio nel paesaggio arcaico, lunare e maestoso del vulcano attraverso quattro film: Il Vangelo secondo Matteo (1964), Teorema (1968), Porcile (1969), I racconti di Canterbury (1971); La magnifica visione: il paesaggio siciliano nel cinema (2019, postumo), “un catalogo immaginifico, un racconto per immagini della straordinaria avventura dell’isola nel cinema”.

Sebastiano Gesù: Passione Cinema è un evento promosso dal Comune di Santa Venerina e dal Festival internazionale del Cinema di Frontiera, con il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e del Centro studi cinematografici, a cura del regista Nello Correale e della moglie dello storico del cinema, Rosa Parisi, in collaborazione con l’operatore Alfio Vecchio e il giornalista Andrea Di Falco. Interverranno amici, colleghi, studenti, autori e protagonisti del cinema. Sarà un momento di memoria condivisa per celebrare un uomo che ha trasformato la sua passione in un’immensa eredità culturale.

© Riproduzione riservata