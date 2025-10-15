Seconda mozione di sfiducia contro il sindaco Leontini in 10 mesi

Ispica – Protocollata questa mattina la nuova mozione di sfiducia, la seconda nel giro di pochi mesi, ai danni del sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini. A firmare dieci consiglieri su sedici. A sottoscrivere il documento il consigliere del Pd Gianni Stornello, il gruppo Muraglie sindaco, con Oddo, Sudano e i due Muraglie, Lucio e Giovanni, Paolo Monaca di Sud chiama Nord, Serafino Arena di Rinascita Ispicese, le due consigliere indipendenti Maria Ignaccolo e Matilde Sessa e infine Salvatore Milana di Grande Sicilia Mpa. Non ha firmato, invece, l’altro esponente di Mpa, il vicepresidente del consiglio comunale, Angelo Galifi, perché ritiene giusto consumare quelli che reputa passaggi fondamentali in vista del vertice di centrodestra in programma questa sera a palazzo Bruno Belmonte. Galifi spiega di volere verificare se esistono i presupposti per costruire un cammino comune nell’ambito della coalizione.

Se i numeri dovessero restare questi, se nessuno cioè recederà dall’intenzione manifestata con la firma, il sindaco decadrebbe. La precedente mozione di sfiducia era stata respinta dal consiglio comunale nello scorso mese di gennaio.

