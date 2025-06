Condividi "Secondo bebè in arrivo per Roberta Morise ed Enrico Bartolini" sui social

Roberta Morise ed Enrico Bartolini allargano la famiglia. Per la conduttrice televisiva è il secondo figlio, dopo il primogenito Gianmaria; per lo chef pluristellato, con ristoranti in tante parti del mondo, il piccolo Enea (così si chiamerà il nascituro), sarà invece il quinto figlio, dopo i tre avuti dal primo matrimonio. L’annuncio della nascita è social: Roberta Morise mostra il pancino vestita con scialle e pareo ricamati color sabbia.

Tenere le parole che sceglie per comunicarlo ai followers: “𝘗𝘢𝘱à 𝘮𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘮𝘮𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘵𝘶 𝘴𝘦𝘪 𝘷𝘪𝘢. 𝘛𝘦𝘯𝘨𝘰 𝘥’𝘰𝘤𝘤𝘩𝘪𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭 𝘴𝘪𝘮𝘱𝘢𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘣𝘪𝘳𝘣𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘮𝘪𝘰 𝘧𝘳𝘢𝘵𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘎𝘪𝘢𝘯𝘮𝘢𝘳𝘪𝘢𝘤𝘪 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘩𝘪. T𝘪 𝘢𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰. 𝘛𝘶𝘰 𝘌𝘯𝘦𝘢”.

Questa seconda gravidanza oscura le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi che indicavano la coppia in crisi. Notizie che non hanno trovato alcun fondamento o riscontro da parte degli interessati. La famiglia Morise-Bartolini veleggia invece verso un’estate di grande serenità e attesa per l’arrivo di Enea.

