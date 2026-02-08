Segue “in diretta” l’ingresso di un ladro in casa mentre guarda Sant’Agata in tv. Lo fa arrestare insieme al “palo”

Catania – Intervento tempestivo ed efficace dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, impegnati nel pattugliamento continuo del territorio, 24 ore su 24, in stretto coordinamento con la Centrale Operativa del Comando Provinciale, che gestisce le richieste di aiuto pervenute al 112, Numero Unico di Emergenza.

Durante i festeggiamenti in onore di Sant’Agata, un devoto che seguiva la processione ha segnalato un furto in corso nella propria abitazione.

Scattato l’allarme del suo appartamento al secondo piano, l’uomo si è collegato al sistema di videosorveglianza interno e ha visto in tempo reale un intruso all’interno.

Il ladro, dopo essersi arrampicato dal balcone e aver infranto il vetro di una portafinestra, è entrato in casa, ha individuato la camera da letto e ha rovistato tra armadio e comò, impossessandosi di tre orologi prima di darsi alla fuga.

Ricevuta la chiamata, le “gazzelle” del Radiomobile sono state inviate sul posto e hanno notato un’auto con due uomini a bordo che tentava di allontanarsi ad alta velocità. Intuendo che potessero essere l’autore del furto e il suo complice, verosimilmente con il ruolo di “palo”, i militari hanno seguito il veicolo e lo hanno bloccato poco dopo, all’incrocio tra due importanti arterie cittadine.

Gli occupanti, entrambi residenti a Catania e con precedenti, sono stati identificati in un 47enne e un 64enne.

