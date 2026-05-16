«Sei grasso, non puoi fare il vigile del fuoco», lui fa ricorso e vince ma non viene assunto

Senigallia – Risultava in sovrappeso per la bilancia del Ministero dell’Interno, anche se allo specchio si vedeva in formissima. Protagonista un aspirante vigile del fuoco, scartato senza troppi complimenti dal concorso per un posto di ruolo perché considerato fuori taglia.

L’indice di massa grassa, ossia la percentuale di tessuto adiposo, durante le visite concorsuali del novembre 2025 aveva fatto registrare un parametro del 26%, sopra il limite massimo del 25% stabilito per poter indossare la divisa.

Il sogno di diventare vigile del fuoco sfumato

Per il candidato non significava solo veder sfumare il sogno di una stabilizzazione a tempo indeterminato tra i 97 nuovi operatori del Corpo, ma subire la beffa del benservito. La legge non fa sconti e prevede la cancellazione anche dagli elenchi dei vigili volontari, lasciandolo a piedi su tutti i fronti.

Il candidato, però, non si è dato per vinto e, assistito dall’avvocato Giusi Fanelli, si è rivolto a una clinica convenzionata di Senigallia per ripetere l’esame: il risultato ha mostrato un corpo perfettamente in linea.

A quel punto ha presentato ricorso al Tar del Lazio, competente in materia. I magistrati romani, davanti a due versioni così contrastanti, hanno voluto vederci chiaro affidandosi alla commissione sanitaria dell’Aeronautica Militare. Sottoposto a nuovi e rigorosissimi esami nel febbraio del 2026, il nuovo verdetto ha sciolto ogni dubbio: la sua massa grassa è risultata del 19,4%, ampiamente sotto la soglia e ben lontana dal responso iniziale.

Cosa succede ora

Il Tribunale ha decretato che non si trattava di un miracoloso dimagrimento, frutto di una drastica dieta, bensì la conseguenza di un utilizzo impreciso o del malfunzionamento dei macchinari ministeriali. Il ricorso è stato quindi accolto. Tuttavia, con l’annullamento dell’ingiusta esclusione, il Tar del Lazio non ha consentito al vigile fuoco di essere subito assunto a tempo indeterminato ma l’ha riammesso a pieno titolo nel concorso. Potrà, quindi, riprendere l’iter selettivo per conquistare il tanto agognato posto fisso.

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