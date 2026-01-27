Sembrano saponette ma sono panetti di hashish

Catania – La polizia ha arrestato due catanesi di 43 e 19 anni, padre e figlio, per spaccio di droga. Durante un controllo a Nesima, gli agenti hanno notato un furgone a noleggio, con due persone a bordo, che si fermava di fronte a un garage chiuso da una saracinesca. Una volta scesi, i due hanno aperto la saracinesca e sono entrati nel box, dal quale sono usciti poco dopo con grossi scatoloni che hanno caricato nel furgone.

Da una perquisizione è emerso come padre e figlio stessero trasportando droga. Nel deposito sono stati trovati 27,5 chili di hashish suddivisi in 15 confezioni e 3 panetti, e 60 buste sottovuoto con quasi 70 chili di marijuana.

Nella casa del padre sono stati sequestrati altre 28 buste sottovuoto contenenti 30 chili di marijuana, 89 panetti di hashish del peso di 9 chili, una busta con cocaina. Parte della droga sequestrata, il cui peso complessivo è di circa 137 chili, era costituita da panetti di hashish, con un particolare confezionamento che richiamava, per forma e odore, le confezioni di sapone. I due sono stati portati nel carcere Piazza Lanza a Catania.

