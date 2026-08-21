Sequela di esplosioni a Vittoria, va a fuoco furgone medicale carico di bombole di ossigeno. VIDEO

L'autista è stato ricoverato in ospedale.

Vittoria – Una sequela di esplosioni, una dopo l’altra, nel popoloso quartiere Forcone, si è registrata stamani creando panico nella popolazione.

Un furgone che trasportava ossigeno medicale per cause imprecisate ha sviluppato un incendio nel vano motore che coinvolgendo l’intero mezzo ha causato lo scoppio delle bombole, creando allarme fra gli abitanti della zona di via Forcone a Vittoria, all’altezza del civico 46.

Lo scoppio ha danneggiato le serrande di alcune abitazioni e ha innescato l’incendio di un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

Il personale dei vigili del fuoco giunto da Ragusa ha messo in sicurezza l’area. La squadra dei pompieri di Vittoria era infatti impegnata su un altro intervento.

L’autista del furgone è stato affidato alle cure del 118. Sul posto i carabinieri di Vittoria per le indagini.

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