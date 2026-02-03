Sequestra in casa una donna col suo bambino, trovato con droga, arrestato 42enne

Vittoria – Gli agenti del Commissariato di Vittoria hanno tratto in arresto in flagranza di reato un pregiudicato vittoriese di 42 anni, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa nasce da una chiamata ricevuta dalla sala operativa da parte di un giovane di 23 anni, il quale ha riferito che la propria moglie era stata trattenuta con la forza all’interno di un’abitazione. Gli operatori della Volante, giunti tempestivamente sul posto, hanno preso contatti con il giovane, il quale ha confermato che la moglie ed il figlio si trovavano all’interno dell’abitazione di un soggetto di 42 anni.

Una volta entrati nell’abitazione, gli agenti hanno trovato i tre presenti ma anche tracce di sostanza stupefacente.

L’operazione ha portato al rinvenimento del seguente materiale: 54 involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di 25,60 grammi, 1 bilancino di precisione con materiale per il confezionamento, 1 bilancino intriso di sostanza stupefacente, 440 Euro in banconote di diverso taglio, nascosti all’interno della fodera di un cuscino.

Inoltre, il soggetto è risultato positivo al test per la presenza di sostanze stupefacenti. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa.

