Sequestrata a Comiso società di trasporto merci: sospetti di legami con la “cosa nostra vittoriese”

Operazione di Dia e Questura : sotto i riflettori il fatturato esploso e beni riconducibili a un condannato per mafia

Comiso – Una società di trasporto merci con sede a Comiso è stata sequestrata questa mattina dalla Direzione Investigativa Antimafia in collaborazione con la Questura di Ragusa, al termine di un’indagine economico‑patrimoniale che ha fatto emergere collegamenti con la cosiddetta “cosa nostra vittoriese”.

Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, riguarda un uomo ritenuto vicino al clan e recentemente condannato a otto anni e quattro mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. L’operazione odierna si aggiunge a un precedente sequestro eseguito il 19 dicembre 2025, che aveva già colpito beni riconducibili allo stesso soggetto per un valore stimato di 20 milioni di euro. Si tratta di Raffaele Giudice.

Un’impresa cresciuta troppo in fretta

La società sequestrata impiega circa 150 dipendenti e opera nel settore del trasporto merci conto terzi. Secondo gli investigatori, la figura del legale rappresentante sarebbe solo formale: l’azienda sarebbe in realtà controllata dal gruppo familiare del proposto, pur risultando intestata a un terzo.

Gli accertamenti hanno evidenziato un andamento economico anomalo: nel secondo semestre del 2025, il fatturato avrebbe registrato un incremento improvviso e sproporzionato, raggiungendo circa 6 milioni di euro, accompagnato da un aumento altrettanto rapido del personale.

Ulteriori elementi hanno rafforzato i sospetti degli inquirenti:

I rapporti commerciali risultano limitati esclusivamente a società dello stesso gruppo familiare.

La sede legale e operativa coincide con un immobile ad uso abitativo.

L’impresa è priva di beni strumentali propri, circostanza incompatibile con un’attività di trasporto merci.

Un disegno ritenuto elusivo e fraudolento

Il quadro complessivo, unito ai precedenti investigativi e alle contestazioni per reati fallimentari e associativi, ha portato la DIA a ipotizzare un disegno elusivo‑fraudolento finalizzato a schermare patrimoni e attività riconducibili al soggetto già condannato.

L’operazione rientra nelle misure di prevenzione patrimoniale previste dalla normativa antimafia e conferma la costante attenzione della magistratura e delle forze di polizia verso le infiltrazioni criminali nel tessuto economico della provincia.

