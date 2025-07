Sequestrati 300 kg di pesce in 2 locali a Capo Mulini. VIDEO

Catania – Controlli della task force coordinata dalla polizia in due ristoranti della frazione marinara di Capo Mulini, ad Acireale. Rilevate alcune criticità e carenze igienico-sanitarie, oltre a un caso di lavoro nero, che hanno comportato multe per 25.400 euro e il sequestro di 300 chili di alimenti, tra pesce congelato e preparati.

Nel primo ristorante controllato, il titolare è stato sanzionato per 10.900 euro. Dalle verifiche sui tre dipendenti, è emerso un caso di lavoro nero. E’ stata così disposta la sospensione dell’attività fino a quando il titolare non regolarizzerà la posizione contributiva della lavoratrice e non provvederà al pagamento di una maxi sanzione di 6.400 euro. Trovati, inoltre, circa 100 chili di alimenti privi di tracciabilità: oltre al sequestro della merce, è stata elevata una sanzione di 1.500 euro con la denuncia del titolare per frode in commercio. Un’altra sanzione di 2.000 euro è scattata per la mancata indicazione degli ingredienti nei menù. Riscontrate anche condizioni igieniche e di pulizia non conformi.

Il titolare del secondo ristorante controllato è stato sanzionato per 14.500 euro. In questo caso sono emerse gravi carenze igieniche e strutturali al punto da disporre l’immediata sospensione parziale e temporanea dell’attività, con una sanzione di 1.000 euro. Per la sporcizia e la scarsa manutenzione delle attrezzature sono stati chiusi i locali adibiti a cucina, laboratorio di preparazione, deposito di alimenti, servizi igienici e spogliatoi, con diffida all’uso fino al ripristino delle ottimali condizioni igienico-sanitarie. Inoltre, anche in questo caso sono stati sequestrati 200 chili di alimenti non tracciati. Contestata la mancata predisposizione della procedura per l’uso dell’abbattitore, con sanzioni per 3.500 euro. Inoltre, è stata elevata una maxi sanzione di 10.000 euro per la mancata indicazione degli allergeni nel menù. Emerse anche alcune infrazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

© Riproduzione riservata