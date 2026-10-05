Sequestrati 377 animali esotici vivi al porto di Pozzallo

Pozzallo – I finanzieri della Tenenza di Pozzallo e i funzionari della locale Area territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambito delle attività di controllo congiuntamente svolte presso lo scalo portuale di Pozzallo, hanno intercettato un illecito trasporto di 300 testuggini e di 77 pappagalli, da parte di un cittadino maltese.

Nel corso dell’ispezione eseguita in prossimità dell’imbarco per il catamarano diretto a Malta, gli operanti hanno individuato il citato soggetto mentre stava trasportando i numerosi animali all’interno di un’autovettura priva di idonei spazi e di adeguata termoregolazione per la salvaguardia delle condizioni di salute degli stessi esemplari, così come successivamente accertato dai medici veterinari dell’ASP di Ragusa, fatti intervenire sul posto.

Inoltre, la Squadra Operativa C.I.T.E.S. della Compagnia della Guardia di finanza di Catania-Fontanarossa, appositamente incaricata allo svolgimento dei successivi approfondimenti di competenza, ha attestato che, tra i sopramenzionati esemplari, ben 76 appartengono a specie (Ara macao, Ara chloropterus, Ara ararauna, Cacatua roseicapilla e Cacatua alba) tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale degli animali e vegetali a rischio di estinzione. Si tratta di un sequestro tra i più rilevanti di specie protette dalla citata Convenzione.

Per tali motivi, il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa, per i reati di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze e per reati previsti dalla Legge 150/1992, relativa all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Tutti gli animali sono stati sequestrati e affidati, fin da subito, ad un allevamento amatoriale che ne ha garantito l’accudimento in una struttura idonea.

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