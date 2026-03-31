Sequestrati 60 chili di alimenti in cattivo stato in una mensa ospedaliera

Catania – Irregolarità in 4 strutture su 10. E’ l’esito di una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, finalizzata a verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all’interno delle strutture destinate a pazienti e che è stata condotta dai Nas tra il 19 febbraio e il 22 marzo.

Controllate 558 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 afferenti direttamente all’ambito sanitario. Gli accertamenti hanno evidenziato 238 strutture non conformi, pari al 42,7% del totale.

Le principali irregolarità riscontrate hanno riguardato carenze igienico-sanitarie nei locali di preparazione e deposito degli alimenti, criticità strutturali e manutentive, inadeguata applicazione delle procedure di autocontrollo, irregolarità nella gestione e conservazione dei prodotti alimentari, con particolare attenzione alle diete speciali destinate a soggetti vulnerabili.

Per quanto riguarda la Sicilia, a Catania in una mensa ospedaliera sono stati sequestrati circa 60 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione: il responsabile della preparazione dei pasti è stato denunciato.

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