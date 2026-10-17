Sequestrati 70 kg di cibo in un ristorante di pesce al centro di Catania

Catania – Quasi 70 chili di prodotti non tracciati, condizioni igieniche precarie in cucina e svariati abusivi edilizi. La task force coordinata dalla polizia di Catania ha multato pesantemente un ristorante di pesce del centro storico, per un totale di 15.600 euro.

Nella cucina, che si presentava sporca, sono stati sequestrati 66 chili di prodotti. Tra questi anche 5 chili di pasta fresca scaduta, 12 chili di olio privo di qualsiasi indicazione sulla sua provenienza (ma anche rabboccato e non genuino) e 33 chili di pesce non tracciato.

Erano stati costruiti un soppalco interno nel locale cucina e una veranda esterna, che è stata sequestrata. Il proprietario è stato denunciato.

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