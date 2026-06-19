Sequestrato lo chalet di Playa Grande

Scicli – Come annunciato in un precedente comunicato stampa del Comune di Scicli, arrivano le sanzioni di legge per i privati che hanno costruito uno chalet nell’area riserva del Fiume Irminio al lido Playa Grande.

Nel primo pomeriggio di oggi l’area è stata sottoposta a sequestro penale a opera della Capitaneria di Porto di Pozzallo e i responsabili dell’abuso denunciati all’Autorità Giudiziaria.

In precedenza, l’amministrazione comunale di Scicli aveva reso noto che, in seguito ai reiterati interventi del Comune e dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione siciliana, i privati avevano iniziato nella giornata di ieri i lavori di smontaggio della struttura dopo le intimazioni degli Enti pubblici coinvolti, fatte salve le sanzioni di legge.

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