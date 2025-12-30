Rapimento del 17enne a Vittoria, restano in carcere i 3 sequestratori

Lo ha deciso il Riesame
di Redazione
Vittoria – Restano in ccarcere i tre vittoriesi accusati del sequestro del minore Gaetano Nicosia. Uno di loro, Gianfranco Stracquadaini, 50 anni, già in carcere in quanto destinatario di altre due ordinanze di custodia cautelare, ha rinunciato al ricorso davanti al Tribunale del Riesame di Catania. Rigettati, invece, quelli presentati da Stefano La Rocca, 23 anni, incensurato, figlio di Carmelo ritenuto dalla Dda l’autista del commando della strage del 2 gennaio 1999, e quello di Giuseppe Cannizzo, 40 anni.
Il collegio del Riesame ha detto di no alla richiesta di revoca della misura cautelare.
