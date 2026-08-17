Sequestro del ragazzo 17enne a Vittoria, fissata udienza davanti al Gup

Vittoria – È stata fissata per il 15 settembre dinanzi al Gup di Catania l’udienza preliminare per il diciannovenne di Vittoria, Stefano Mormonesi, ritenuto dagli investigatori figura apicale di un nuovo sodalizio mafioso, insieme a Gianfranco Stracquadaini (50 anni), Stefano La Rocca (23 anni), Giuseppe Comitini (40 anni) e Gabriele Giunta (22 anni). I quattro sono ritenuti a vario titolo i protagonisti del sequestro di persona del diciannovenne di Vittoria, avvenuto il 25 settembre 2023. A tutti è contestato il reato di sequestro di persona aggravato dalle modalità mafiose. Sono, invece, cadute l’aggravante mafiosa e l’ipotesi di favoreggiamento nei confronti di Stracquadaini, già arrestato in precedenza per un tentato omicidio.

Gli inquirenti ritengono che il sequestro potesse essere finalizzato ad una richiesta di riscatto.

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