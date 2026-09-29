Sequestro di persona per droga a Scicli, 3 assoluzioni a Siracusa

Scicli – Al centro della vicenda, secondo la ricostruzione investigativa, un episodio del 20 giugno 2024 nel quartiere Jungi di Scicli, maturato nell’ambito di una partita di droga non pagata: circa quattro chili di hashish, per un valore di circa 15mila euro, che un gruppo di giovani di Modica e Scicli avrebbe ricevuto da alcuni siracusani senza saldare il debito. La reazione sarebbe stata una spedizione armata a Scicli, con una sparatoria e il sequestro di un diciannovenne, portato via per ottenere la restituzione della droga o del denaro. Durante il trasferimento il giovane avrebbe tentato di fuggire lanciandosi dall’auto in corsa, rimanendo ferito alla spalla da un colpo di pistola. Il giorno dopo i carabinieri lo avrebbero individuato e liberato in un appartamento di via Privitera, alla Borgata di Siracusa.

Nel gennaio 2025 l’inchiesta aveva portato a nove arresti, quattro dei quali riguardavano minorenni, giudicati separatamente. Aglianò, difeso dall’avvocato Junio Celesti, aveva sostenuto la propria estraneità ai fatti. La difesa aveva puntato su alcuni video pubblicati su TikTok, che lo ritraevano a Siracusa, anche a Ortigia e al mare, e sulle testimonianze della moglie e di un’amica, chiamate a confermarne la presenza in quei luoghi. Un elemento determinante che ha coinvolto anche gli altri due imputati.

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