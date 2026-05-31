Sequestro di una tonnellata di tonno rosso privo di certificazione di tracciabilità a Portopalo

I sei esemplari scoperti all’interno di un furgone isotermico

Portopalo di Capo Passero, Siracusa – Un ingente quantitativo di tonno rosso, 6 esemplari, rinvenuto dalla Guardia Costiera di Siracusa a Portopalo di Capo Passero, all’interno di un furgone isotermico.

Il prodotto ittico, pari a 1.085 kg, era privo della prevista documentazione di tracciabilità (eBCD) ed è stato posto sotto sequestro.. A carico del conduttore del mezzo è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.666,70.

Dichiarato idoneo al consumo umano dal personale veterinario dell’Asp, il tonno rosso sarà devoluto in beneficenza ad enti caritatevoli, attraverso il Banco Alimentare di Catania.

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