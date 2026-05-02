Serata abusiva con 900 persone in spiaggia, blitz delle forze dell’ordine: musica interrotta e locale multato

Portopalo di Capo Passero – Una festa abusiva con quasi novecento persone, musica ad alto volume, problemi alla viabilità e decine di segnalazioni da parte dei residenti. È da qui che è scattato il blitz delle forze dell’ordine nella tarda serata di ieri in uno stabilimento balneare di Portopalo di Capo Passero, dove gli agenti del Commissariato di Pachino hanno interrotto una serata danzante organizzata senza alcuna autorizzazione.

All’arrivo delle pattuglie, intervenute dopo diverse segnalazioni per schiamazzi e disagi alla circolazione, gli operatori hanno accertato la presenza di circa 900 partecipanti all’evento. Per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza, la festa è stata immediatamente sospesa e i presenti fatti defluire senza particolari criticità. Per il titolare della struttura è scattata una sanzione amministrativa di circa 1.500 euro.

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